Kars'ta apart evde uyuşturucuyla yakalanan 8 zanlıdan 1'i tutuklandı

Kars'ta bir apart eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 1'i tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kent merkezindeki bir apart eve düzenlenen operasyonda, 4 parça halinde 61,37 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı İ.C.D. tutuklandı, 7 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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