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        GÜNCELLEME - Kars'ta iki otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Kars'ta iki otobüs ile bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 08:56 Güncelleme: 05.01.2024 - 08:56
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        GÜNCELLEME - Kars'ta iki otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
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        Kars'ta iki otobüs ile bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki kara yolunun Karakurt mevkisinde iki otobüs ile bir kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

        Kars Valisi Ziya Polat, AA muhabirine, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını söyledi.

        Öte yandan iki otobüs ile bir kamyonun karıştığı zincirleme kazanın meydana geldiği bölgede, kar ve buzlanma etkili oluyor.

        - Valilikten açıklama

        Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, Sarıkamış ilçesinin Karakurt mevkisinde saat 07:45 sıralarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişinin vefat ettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

        Açıklamada, yaralıların Sarıkamış Devlet Hastanesi"ne sevk edilerek tedavilerine devam edildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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