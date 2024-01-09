AK Parti Kars Milletvekili Çalkın'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalkın mesajında, iletişimin en güçlü kanallarından olan basının, toplumun gerçekleri öğrenmesi, bilgiye ulaşması ve düşüncelerini duyurması açısından ülkedeki en etkili araçlardan birisi olduğunu belirtti.

Gazeteciliğin, halkın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındıran çağın en önemli mesleklerinden biri olduğunu ifade eden Çalkın, şunları kaydetti:

"Demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olan basın ve medya, aynı zamanda kurumlarla bireyler arasındaki veri akışını sağlayan düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünün en etkin araçlarıdır. İlimizde yaşanan gelişmeler hakkında toplumu bilgilendiren, ilimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde ve tanıtımında etkin bir rol üstlenen basın mensuplarımız, bundan sonra da görevlerini aynı duyarlılıkla devam ettirerek, ülkemizle birlikte Kars'ımızın da kalkınmasına, tanıtımına katkı sağlamaya devam edecektir. Bu vesileyle, çalışmalarında gösterdikleri özveri ve kararlılıktan dolayı tüm basın emekçilerine teşekkürlerimi iletiyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum."