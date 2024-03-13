Buzlar çözülünce göçmen kuşlar Kars'a dönmeye başladı

Çetin kış şartlarının yaşandığı Kars'tan sıcak ülkelere göç eden kuşlar, son günlerde hava sıcaklığının artması ve buzların çözülmeye başlamasıyla şehre dönmeye başladı.

Bu yıl kışın etkisini yoğunlaştırdığı dönemde hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, göller, sulak alanlar dereler donarken arazilerin de tamamı karla kaplandı.

Kış öncesi sıcak ülkelere göç eden kuşlar, son günlerde hava sıcaklığının artması ve buzların çözülmeye başlamasıyla şehre dönmeye başladı.

Kenarları çözülmeye başlayan Kars Barajı'na angıt, yeşilbaş ördek, sakarmeke ve karabataklar geldi. Bazı bölümleri halen buzla kaplı olan barajda yiyecek arayan kuşlar güzel görüntüler oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde de karla kaplı buzları çözülen sulak alanlara gelen yaban kuşları yiyecek ararken görüntülendi.