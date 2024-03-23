Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 araç kurtarıldı
Kars'ın Digor ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 4 araç kurtarıldı.
Kars'ın Digor ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 4 araç kurtarıldı.
Digor'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kar ve tipi nedeniyle Şirinköy-Türkmeşen grup köy yolunda 4 araç mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Digor Özel İdaresi ekipleri araçları kurtardı.
Ekipler, yoğun tipi nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmasını sürdürüyor.
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