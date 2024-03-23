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        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 araç kurtarıldı

        Kars'ın Digor ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 4 araç kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 17:49 Güncelleme: 23.03.2024 - 17:49
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        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 araç kurtarıldı
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        Kars'ın Digor ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 4 araç kurtarıldı.

        Digor'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kar ve tipi nedeniyle Şirinköy-Türkmeşen grup köy yolunda 4 araç mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Digor Özel İdaresi ekipleri araçları kurtardı.

        Ekipler, yoğun tipi nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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