Kars'a nisanda kar yağdı
Kars'ta nisan ayında kar etkili oldu.
Kars'ta nisan ayında kar etkili oldu.
Kentte dün başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.
Yağışla bazı köyler beyaza büründü.
Özellikle yüksek rakımdaki yerleşim yerlerinde kar etkisini sürdürüyor.
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