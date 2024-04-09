Kars'ta "baharın müjdecisi" çiçekler açmaya başladı

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, "baharın müjdecisi" olarak bilinen kardelen ve çiğdem çiçekleri açmaya başladı.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden 2 bin 200 rakımlı ilçede, son günlerde hava sıcaklığının artmasıyla karlar erimeye başladı. Eriyen kar suları çayırlarda göletler oluşturdu.

Hançerli düzü ve Keklik Vadisi'nde baharı müjdeleyen mor kardelen, çiğdem ve sarıçiçekler açtı.

Keklik Şelalesi'nin debisi de kar sularıyla yükseldi.