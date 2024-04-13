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        Doğu Ekspresi yılın ilk üç ayında 35 bini aşkın yolcu taşıdı

        CÜNEYT ÇELİK/ÖMER TARSUSLU - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin hafızalarda iz bırakan Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi trenleriyle yılın ilk üç ayında 35 bin 453 yolcu taşındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 11:02 Güncelleme: 13.04.2024 - 11:02
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        Doğu Ekspresi yılın ilk üç ayında 35 bini aşkın yolcu taşıdı
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        CÜNEYT ÇELİK/ÖMER TARSUSLU - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin hafızalarda iz bırakan Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi trenleriyle yılın ilk üç ayında 35 bin 453 yolcu taşındı.

        TCDD Taşımacılık AŞ'nin Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi trenleri, eşsiz manzaraya sahip 25 saatlik güzergahta yolcularını masalsı bir serüvene çıkarıyor.

        Ankara'dan başlayan yolculukta Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen tren, 1310 kilometre yol kat ederek son durağı Kars'a ulaşıyor.

        Ankara ile Kars arasında yapılan karşılıklı tren seferleri, Ramazan Bayramı tatilinde de ilgi görürken, özellikle gençler, doğa tutkunları, fotoğrafçılar başta olmak üzere her yaştan yolcuyu ağırlayan Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi karşılıklı seferlerle yılın ilk üç ayında 35 bin 453 seyahat ve gezi tutkununu taşıdı.

        - Yabancılar da trene ilgi gösteriyor

        Kars'a hem Sarıkamış Kayak Merkezinde kayak hem de tren yolculuğu yapmak için Tataristan'dan gelen Alexey Rusyaev, AA muhabirine, iki mutluluğu bir arada yaşamak istediğini belirtti.

        Rusyaev, "Doğu Ekspresi'ne ilk defa binip Ankara'ya kadar gideceğiz. İnşallah güzel geçecek. Doğu Ekspresi çok meşhur, bununla ilgili çok yazı okuduk, bu güzelliğe biz de bakmak istiyoruz. Erzurum'u diğer şehirleri trenden göreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Turistlerden Svetlana Shafeeya da "İlk defa Doğu Ekspresine bineceğiz, Sarıkamış'a snowboard yapmaya gelmiştik, Ankara'ya kadar trenle gideceğiz." diye konuştu.

        - "İlk defa bu kadar uzun yolculuğa çıkacağım, inşallah güzel geçer"

        Eskişehir'den uçak ile Kars'a gelen Ünal Aksöz ise dönüşü trenle yapacağını anlatarak, "İnsanların çok yoğun şekilde kullandıkları treni keşfetmek için geldim. Genellikle uçak yolculuğu yapıyorum. İlk defa bu kadar uzun yolculuğa çıkacağım, inşallah güzel geçer." dedi.

        Kars'ın çok güzel bir şehir olduğunu ifade eden yolculardan Melike Nur Çibik de şunları kaydetti:

        "Turizm olarak Doğu Ekspresi'nin şehre katmış olduğu zenginlik, güzellikler çok iyi. Geçen sene de deneyimledim çok güzel, çok rahat yolculuğu var. Çok güzel yerleri görebiliyorsunuz otobüs veya otomobilden ziyade tren yolculuğu insana inanılmaz bir hava katıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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