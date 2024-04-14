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        Kars'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salınacak

        Kars'ın Susuz ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 16:33 Güncelleme: 14.04.2024 - 16:33
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        Kars'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salınacak
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        Kars'ın Susuz ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak.

        Vatandaşlar, ilçe kırsalında uçamaz halde buldukları kızıl şahini, Susuz Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine getirdiler.

        Muhafaza altına alınan hayvan, Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

        Tedavi altına alınan kızıl şahin, iyileştikten sonra doğaya salınacak.

        Vatandaşlardan Kadir Yalaman, AA muhabirine, ilçeye yakın yol kenarında kızıl şahinin uçamadığını gördüğünü belirterek, "Kanadından yaralı olduğunu, uçamadığını gördüm. Battaniyeye sararak ilçeye getirdik, ekiplere teslim ettik." diye konuştu.

        Susuz Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlisi Türkü Doğa Demirci de uçamaz halde gelen kuşu incelediklerini ve kanadında kırık olduğunu düşündüklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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