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        Kars'ta nisanda kar etkili oldu

        Kars'ta, nisan ayında da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 17:25 Güncelleme: 14.04.2024 - 17:25
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        Kars'ta nisanda kar etkili oldu
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        Kars'ta, nisan ayında da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

        Kentte etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

        Karla birlikte yüksek rakımlı köyler beyaza büründü. Kars-Digor kara yolunda aniden etkili olan kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Tarlalarda çalışan bazı çiftçiler de yağışa hazırlıksız yakalandı.

        Çiftçilerden Orhan Tikicieri, AA muhabirine, nisanda karın etkisini devam ettirdiğini dile getirerek, "Bugün 14 Nisan, tarlada sürüm yapıyorduk, kar yağışı etkili oldu. Yılın son karı diyebilirim, güzel manzara. Karın yağması bizi mutlu ediyor, inşallah berekettir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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