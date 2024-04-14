Kars'ta nisanda kar etkili oldu

Çiftçilerden Orhan Tikicieri, AA muhabirine, nisanda karın etkisini devam ettirdiğini dile getirerek, "Bugün 14 Nisan, tarlada sürüm yapıyorduk, kar yağışı etkili oldu. Yılın son karı diyebilirim, güzel manzara. Karın yağması bizi mutlu ediyor, inşallah berekettir." diye konuştu.

Tarlalarda çalışan bazı çiftçiler de yağışa hazırlıksız yakalandı.

Kars'ta, nisan ayında da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.