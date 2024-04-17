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        Karslı öğrenciler 1. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda hünerlerini sergiledi

        Kars'ta Akılcı Fikirlerle Kaliteyi Artırma Stratejileri (KAFKAS) Projesi kapsamında ilk defa düzenlenen akıl ve zeka oyunları turnuvasına katılan öğrenciler derece elde etmek için kıyasıya mücadele etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 19:25 Güncelleme: 17.04.2024 - 19:25
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        Karslı öğrenciler 1. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda hünerlerini sergiledi
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        Kars'ta Akılcı Fikirlerle Kaliteyi Artırma Stratejileri (KAFKAS) Projesi kapsamında ilk defa düzenlenen akıl ve zeka oyunları turnuvasına katılan öğrenciler derece elde etmek için kıyasıya mücadele etti.

        İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen turnuvada, ilkokul öğrencileri eqilibrio, Q-bitz, mangala, pentago ve küre, ortaokul öğrencileri ise kulami, reversi, mangala, pentago ve küre kategorilerinde hünerlerini sergiledi.

        Kent merkezi ve 7 ilçedeki 33 ilkokul ile 22 ortaokulunda öğrenim gören 200 öğrenci, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

        Yarışmalarda birinci olan öğrencilere bisiklet, dereceye giren diğer öğrencilere de farklı hediyeler verildi.

        Derece elde eden öğrenciler Rize'de düzenlenecek Türkiye finallerinde Kars'ı temsil edecek.

        Vali Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, yarınların teminatı olan çocukları, gençleri, hayata hazırlamak, devletine, milletine, kutsal değerlerine bağlı, vatansever, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetiştirmenin herkesin görevi olduğunu söyledi.

        Zeka oyunlarının yaygınlaştırılması için projeleri hayata geçirdiklerini belirten Polat, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimizin bedensel, zihinsel, bilişsel ve duygusal gelişimlerini desteklemek, akıl ve zeka oyunları ile vakitlerini daha verimli geçirmelerini sağlamak üzere KAFKAS Projesinin alt projesi olan 'Akıl Küpü Kars Projesi'ni hayata geçirdik. Proje kapsamında, 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde 12 akıl ve zeka oyunu sınıfı hazırlanmış, 120 öğretmenimiz akıl ve zeka oyunları eğitim almış, devam eden 39 kurs ile yaklaşık 700 öğrencimiz akıl ve zeka oyunları ile tanışmıştır."

        Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) Başkanı Şaban Kurt ise Rize'de Türkiye finalleri turnuvasını düzenleyeceklerini ifade ederek, katkılarından dolayı Vali Polat ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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