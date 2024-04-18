Havaların ısınmasıyla Sarıkamış'ta baharın güzellikleri ortaya çıktı

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan 2 bin 200 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, havaların ısınmasıyla doğa bütün güzelliklerini göstermeye başladı.

Karların erimeye başlamasıyla Hançerli düzü çayırlık alanlarda büyük göletler oluştu, 2 bin 368 rakımlı Handere bölgesinde de kış ve bahar aynı anda yaşanıyor.

Eriyen kar sularının oluşturduğu derelerde angıtlar, yeşilbaş ördekler hem yiyecek aradı hem de yüzmenin keyfini yaşadı. Sarıçamlarla çevrili Düzmeşe ormanlık alanında ise çiğdemler, mor kardelenler ve sarı çayır çiçekleri ortaya çıktı.