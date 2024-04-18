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        Havaların ısınmasıyla Sarıkamış'ta baharın güzellikleri ortaya çıktı

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan 2 bin 200 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, havaların ısınmasıyla doğa bütün güzelliklerini göstermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 10:14 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:14
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        Havaların ısınmasıyla Sarıkamış'ta baharın güzellikleri ortaya çıktı
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        Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan 2 bin 200 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, havaların ısınmasıyla doğa bütün güzelliklerini göstermeye başladı.

        Karların erimeye başlamasıyla Hançerli düzü çayırlık alanlarda büyük göletler oluştu, 2 bin 368 rakımlı Handere bölgesinde de kış ve bahar aynı anda yaşanıyor.

        Eriyen kar sularının oluşturduğu derelerde angıtlar, yeşilbaş ördekler hem yiyecek aradı hem de yüzmenin keyfini yaşadı. Sarıçamlarla çevrili Düzmeşe ormanlık alanında ise çiğdemler, mor kardelenler ve sarı çayır çiçekleri ortaya çıktı.

        Havaların ısınmasıyla Mescitli köyünde çiftçiler sezonun ilk arpa tohumlarını ekmeye başladı.

        Çiftçi Nevzat Demir, AA muhabirine, verimli bir yıl temenni ederek, "Yaklaşık 6 ay kıştan sonra kar kalktı tohumlarımızı ekmeye başladık. Allah izin verirse biçmesini de yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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