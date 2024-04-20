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        Kars'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü

        Kars'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 14:04 Güncelleme: 20.04.2024 - 14:04
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        Kars'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü
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        Kars'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

        Yusufpaşa Mahallesi Karadağ Caddesi'nde müstakil evinde yalnız yaşayan M.E'den haber alamayan yakınları adrese gitti.

        M.E'yi hareketsiz bulan yakınları, polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

        Eve gelen sağlık ekibi, M.E'nin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

        M.E'nin cenazesi otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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