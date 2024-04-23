Kars'ta eve silahlı saldırı düzenlendi

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralananın olmadığı saldırıda, Halil E'nin traktörü ile evinin camları zarar gördü.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan olmadı.

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