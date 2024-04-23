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        Kars'ta eve silahlı saldırı düzenlendi

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan olmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 13:45 Güncelleme: 23.04.2024 - 13:45
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        Kars'ta eve silahlı saldırı düzenlendi
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        Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan olmadı.

        Bahçeler Mahallesi'nde ikamet eden Halil E'nin evine silahlı saldırı düzenlendi.

        Olayın ardından evin önünde bulunan 1500 ot balya da ateşe verildi.

        Yaralananın olmadığı saldırıda, Halil E'nin traktörü ile evinin camları zarar gördü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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