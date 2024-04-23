Kars'ta eve silahlı saldırı düzenlendi
Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan olmadı.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan olmadı.
Bahçeler Mahallesi'nde ikamet eden Halil E'nin evine silahlı saldırı düzenlendi.
Olayın ardından evin önünde bulunan 1500 ot balya da ateşe verildi.
Yaralananın olmadığı saldırıda, Halil E'nin traktörü ile evinin camları zarar gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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