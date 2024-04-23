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        Sarıkamış'ta "Geleneksel 23 Nisan Uçurtma Şenliği" düzenlendi

        Sarıkamış ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 16:08 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:08
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        Sarıkamış'ta "Geleneksel 23 Nisan Uçurtma Şenliği" düzenlendi
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        Sarıkamış ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

        Sarıkamış Fevzi Çakmak İlkokulu tarafından Hükümet Konağı önündeki tören alanında bu sene 4'üncüsü düzenlen "Geleneksel 23 Nisan Uçurtma Şenliği"nde, aileler çocuklarıyla uçurtma uçurdu.

        Etkinlikte, ayrıca çocukların yüzlerine çeşitli şekillerle boyama yapıldı.

        Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, 23 Nisan'ı etkinliklerle kutladıklarını belirtti.

        Sarıkamış Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü Vedat Koç da geleneksel hale getirdikleri uçurtma şenliğini bu senede devam ettirttiklerini anlattı.

        Velilerden Bayram Öncü ise çocuklarla güzel, eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Uçurtma şenliği, Kafkas Halk Oyunları gösterisiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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