Sarıkamış'ta "Geleneksel 23 Nisan Uçurtma Şenliği" düzenlendi

Velilerden Bayram Öncü ise çocuklarla güzel, eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sarıkamış Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü Vedat Koç da geleneksel hale getirdikleri uçurtma şenliğini bu senede devam ettirttiklerini anlattı.

Sarıkamış Fevzi Çakmak İlkokulu tarafından Hükümet Konağı önündeki tören alanında bu sene 4'üncüsü düzenlen "Geleneksel 23 Nisan Uçurtma Şenliği"nde, aileler çocuklarıyla uçurtma uçurdu.

Sarıkamış ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

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