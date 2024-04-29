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        Kars'ta eve düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde geçen hafta bir eve düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 12:32 Güncelleme: 29.04.2024 - 12:32
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        Kars'ta eve düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
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        Kars'ın Arpaçay ilçesinde geçen hafta bir eve düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan'da Halil E'nin evine silahlı saldırı düzenlenmesi ve ikamet önündeki otların yakılması olayıyla ilgili çalışma yürüttü.

        Olaya karıştığı iddiasıyla E.A. (26), S.T. (28), A.K.B. (41) ve Y.E.Ö'yü (20) gözaltına alan ekipler, şüphelilerin iş yerleri, araçları ve adreslerinde yaptıkları aramada, silah, mühimmat ile gaz maskesi, benzin ve 4 telefon ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.A. ve Y.E.Ö, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.T. ile A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İlçede 23 Nisan'da meydana gelen ve yaralananın olmadığı saldırıda, Halil E'nin traktörü ile evinin camları zarar görmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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