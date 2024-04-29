Kars'ta eve düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde geçen hafta bir eve düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan'da Halil E'nin evine silahlı saldırı düzenlenmesi ve ikamet önündeki otların yakılması olayıyla ilgili çalışma yürüttü.

Olaya karıştığı iddiasıyla E.A. (26), S.T. (28), A.K.B. (41) ve Y.E.Ö'yü (20) gözaltına alan ekipler, şüphelilerin iş yerleri, araçları ve adreslerinde yaptıkları aramada, silah, mühimmat ile gaz maskesi, benzin ve 4 telefon ele geçirdi.