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        Kars'ta buzları çözülen Çalı Gölü'ne göçmen kuşlar gelmeye başladı

        Kars'ta, kış ayında donan Çalı Gölü'nün buzları baharın gelmesiyle tamamen çözüldü, nesli tehlike altında olanlarında bulunduğu göçmen kuşlar da mola vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 10:02 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:02
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        Kars'ta buzları çözülen Çalı Gölü'ne göçmen kuşlar gelmeye başladı
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        Kars'ta, kış ayında donan Çalı Gölü'nün buzları baharın gelmesiyle tamamen çözüldü, nesli tehlike altında olanlarında bulunduğu göçmen kuşlar da mola vermeye başladı.

        Kentte 2 bin 237 rakımda bulunan endemik bitki türlerinin yer aldığı göl, 2016'dan bu yana "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak koruma altında bulunuyor.

        Kış aylarından donan gölün, baharın gelmesi etrafındaki karların erimesiyle su seviyesi de yükseldi.

        Dünyada nesli tehlike altında olan ve kırmızı listede yer alan "dikkuyruğun" yaşam alanlarından biri olan Çalı Gölü, ilkbahar ve yaz sezonunda çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.

        Çalı gölünün doğal güzelliği havadan dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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