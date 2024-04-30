GÜNCELLEME - Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Polis ve jandarma ekipleri, köy ile hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İlçeye bağlı Denizgölü köyünde, muhtarlık seçimleri dolayısıyla aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma yaşandı.

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