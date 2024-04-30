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        GÜNCELLEME - Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 20:29 Güncelleme: 30.04.2024 - 20:29
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        GÜNCELLEME - Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Denizgölü köyünde, muhtarlık seçimleri dolayısıyla aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma yaşandı.

        Yaşanan tartışma, kısa bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada Kasım T, İsmail T. ve Yunus D. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ağır yaralanan Kasım T. daha sonra kent merkezindeki Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Olayla ilgili 8 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınarak Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Polis ve jandarma ekipleri, köy ile hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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