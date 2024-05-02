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        Kars'ta büyükbaş hayvanlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kars'ta otomobilin büyükbaş hayvanlara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı, 4 hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 11:22 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:22
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        Kars'ta büyükbaş hayvanlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Kars'ta otomobilin büyükbaş hayvanlara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı, 4 hayvan telef oldu.

        Onur Ç. yönetimindeki 60 ABJ 102 plakalı otomobil, Selim ilçesi yönünde ilerlerken Benli Ahmet köyü yakınlarında yolun karşısına geçen büyükbaş hayvanlara çarptı.

        Kazada sürücü ile araçtaki Merve Ç. yaralandı, 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı, araçta yolcu konumundaki Merve Ç'nin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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