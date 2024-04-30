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        Kars'ta çıkan silahlı kavgayla ilgili 8 kişi tutuklandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 20:29 Güncelleme: 30.04.2024 - 20:29
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        Kars'ta çıkan silahlı kavgayla ilgili 8 kişi tutuklandı
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan'da ilçeye bağlı Denizgölü köyünde aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada K.T, İ.T, M.S, Ü.K, H.T, H.K, S.K. ve Y.D. yaralandı.

        Olaya karışanların ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 av tüfeği, 9 milimetre tabanca ve kuru sıkı tabanca, 62 fişek ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayın aydınlatılması amacıyla yapılan çalışmalarda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen S.K, F.K, İ.K, N.K, S.K, E.K, S.K. ile H.K. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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