Kars'ta çıkan silahlı kavgayla ilgili 8 kişi tutuklandı
Kars'ın Kağızman ilçesinde 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan'da ilçeye bağlı Denizgölü köyünde aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada K.T, İ.T, M.S, Ü.K, H.T, H.K, S.K. ve Y.D. yaralandı.
Olaya karışanların ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 av tüfeği, 9 milimetre tabanca ve kuru sıkı tabanca, 62 fişek ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayın aydınlatılması amacıyla yapılan çalışmalarda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen S.K, F.K, İ.K, N.K, S.K, E.K, S.K. ile H.K. tutuklandı.
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