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        Kars'ta terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

        Kars'ta terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayan 1 zanlı ile sosyal medya hesaplarından PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 09:33 Güncelleme: 03.05.2024 - 09:33
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        Kars'ta terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı
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        Kars'ta terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayan 1 zanlı ile sosyal medya hesaplarından PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre ederek engellemeye devam ediyor.

        Yapılan çalışmalar neticesinde DEAŞ terör örgütüne finans sağladığı tespit edilen F.M. ile sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen M.Ç, B.K. ve M.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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