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        Kars'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Kars'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sivil toplum kuruluşlarınca protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:10 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:10
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        Kars'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Kars'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sivil toplum kuruluşlarınca protesto edildi.

        Kentte cuma namazının ardından Sultan Alparslan Camisi önünde bir araya gelen İHH İnsani Yardım Vakfı üyeleri ve bazı STK temsilcileri saldırıları protesto etti.

        Grup adına konuşma yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Şube Başkanı Halil İbrahim Avcı, saldırıları kınayarak, "210 gündür bütün dünyanın gözleri önünde işgal çetesi, ABD'nin de desteğiyle insanlık adına ne varsa yakıp, yıkıp, tahrip ediyor. Buna karşı ise Gazze halkı dünyanın şerefini kurtarmak için varoluş mücadelesi veriyor." dedi.

        Direnişe destek vermek için 6 ayı aşkın bir süredir meydanlarda olduklarını ifade eden Avcı, "Gazze savaşı, tüm algıları, mevcut kavramları alt üst etti ve uluslararası yapıların işlevsizliğini gün yüzüne çıkarttı. Devasa haçlı ordusu karşısında Gazze’nin her yerinde müthiş bir şekilde direnen mücahitler tüm imkansızlara ve yalnızlığa rağmen tarih yazmaya devam ediyorlar. Onlar mücadeleleri ve ödedikleri bedeller ile örnek bir duruş sergilemeye devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

        "Gazze’de katliam var ama aynı zamanda izzetli bir direniş var. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Aksa Tufanı, İsrail’in yenilmez ordusu ve istihbaratını yerle bir etti." diyen Avcı, dünyanın bütün güçlerinin bir araya geldiğini ama bir avuç imanlı Kassam Tugaylarını yıkamadığını vurguladı.

        Gazze’deki direniş, imanın ne büyük bir güç olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkati çeken Avcı, "Batının bizlere sunduğu modern köleliğin karşısında sadece Allah’a kul olmanın ne büyük bir şeref olduğunu Gazze’deki direniş bizlere göstermiştir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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