Kars'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Kars'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sivil toplum kuruluşlarınca protesto edildi.

Kentte cuma namazının ardından Sultan Alparslan Camisi önünde bir araya gelen İHH İnsani Yardım Vakfı üyeleri ve bazı STK temsilcileri saldırıları protesto etti.

Grup adına konuşma yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Şube Başkanı Halil İbrahim Avcı, saldırıları kınayarak, "210 gündür bütün dünyanın gözleri önünde işgal çetesi, ABD'nin de desteğiyle insanlık adına ne varsa yakıp, yıkıp, tahrip ediyor. Buna karşı ise Gazze halkı dünyanın şerefini kurtarmak için varoluş mücadelesi veriyor." dedi.

Direnişe destek vermek için 6 ayı aşkın bir süredir meydanlarda olduklarını ifade eden Avcı, "Gazze savaşı, tüm algıları, mevcut kavramları alt üst etti ve uluslararası yapıların işlevsizliğini gün yüzüne çıkarttı. Devasa haçlı ordusu karşısında Gazze’nin her yerinde müthiş bir şekilde direnen mücahitler tüm imkansızlara ve yalnızlığa rağmen tarih yazmaya devam ediyorlar. Onlar mücadeleleri ve ödedikleri bedeller ile örnek bir duruş sergilemeye devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"Gazze’de katliam var ama aynı zamanda izzetli bir direniş var. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Aksa Tufanı, İsrail’in yenilmez ordusu ve istihbaratını yerle bir etti." diyen Avcı, dünyanın bütün güçlerinin bir araya geldiğini ama bir avuç imanlı Kassam Tugaylarını yıkamadığını vurguladı.