Kars'ta bahar çiçekleri doğaya renk kattı

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler de çiçekler arasında tarihi yapıları çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden Çalı Gölü'nün etrafındaki çiçekler de bahara "merhaba" dedi.

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