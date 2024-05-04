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        Kars'ta bahar çiçekleri doğaya renk kattı

        Uzun kış mevsiminin ardından karların eridiği Kars'ta açan bahar çiçekleri doğaya ve tarihi mekanlara renk kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 11:36 Güncelleme: 04.05.2024 - 11:36
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        Kars'ta bahar çiçekleri doğaya renk kattı
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        Uzun kış mevsiminin ardından karların eridiği Kars'ta açan bahar çiçekleri doğaya ve tarihi mekanlara renk kattı.

        Çetin geçen kışın ardından havanın ısınmasıyla kar örtüsünün eridiği kentte, ağaçlar çiçek açmaya başladı.

        Baharın gelmesiyle doğanın canlandığı, havaların ısındığı şehirde açan çiçekler doğaya renk kattı.

        Kars Kalesi eteklerindeki ağaçların çiçek açması, tarihi yapılarla güzel görüntüler oluşturdu.

        Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden Çalı Gölü'nün etrafındaki çiçekler de bahara "merhaba" dedi.

        Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler de çiçekler arasında tarihi yapıları çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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