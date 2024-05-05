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        Kars'ta dolu etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 12:34 Güncelleme: 05.05.2024 - 12:34
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        Kars'ta dolu etkili oldu
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, öğleye doğru yerini doluya bıraktı.

        Yaklaşık 15 dakika boyunca etkili olan dolu, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

        Bazı vatandaşlar araçlarını üzerlerine örtü sererek doludan korumaya çalıştı.

        Çocuklar doluyla beyaza bürünen kaldırım ve yollarda bisiklet sürmekte güçlük çekti.

        Vatandaşlardan Yiğitcan Yanardağ, son günlerde yağışlı havanın etkili olduğunu belirterek, "Bir anda dolu yağdı, her taraf bembeyaz oldu. Biz de arabamızın üzerine örtü serdik." dedi.

        Yağışla birlikte mayıs çiçekleri ve çimenler, dolu taneleri arasında kaldı.​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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