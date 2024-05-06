Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar etkili oldu

İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki 2 bin 350 rakımlı sarıçam ağaçlarıyla çevrili 45 haneli Handere köyü de karla kaplandı.

Park halindeki araçlar ile park ve bahçelerdeki ağaçlar beyaza büründü.

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