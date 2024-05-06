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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 13:25 Güncelleme: 06.05.2024 - 13:25
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar etkili oldu
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde kar yağışına dönüştü.

        Park halindeki araçlar ile park ve bahçelerdeki ağaçlar beyaza büründü.

        İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki 2 bin 350 rakımlı sarıçam ağaçlarıyla çevrili 45 haneli Handere köyü de karla kaplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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