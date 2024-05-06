Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar etkili oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde kar yağışına dönüştü.
Park halindeki araçlar ile park ve bahçelerdeki ağaçlar beyaza büründü.
İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki 2 bin 350 rakımlı sarıçam ağaçlarıyla çevrili 45 haneli Handere köyü de karla kaplandı.
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