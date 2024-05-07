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        Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı

        Kars'ta meydana gelen trafik kazasında anne ve 2 çocuğu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 23:18 Güncelleme: 07.05.2024 - 23:20
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        Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki anne ve 2 çocuğu yaralandı
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        Kars'ta meydana gelen trafik kazasında anne ve 2 çocuğu yaralandı.

        F.C. yönetimindeki 22 AAJ 170 plakalı otomobil, Ahmet Arslan Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe duvarına çarptı.

        Kazada anne F.C. ile kızları 7 yaşındaki N.C. ve 3 yaşındaki N.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

        Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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