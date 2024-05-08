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        Kars'ta sigara kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 09:23 Güncelleme: 08.05.2024 - 09:23
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        Kars'ta sigara kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

        Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıkamış ilçesinde kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı tütün ve tütün mamülleri ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Daha önce belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

        Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 50 bin makaron ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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