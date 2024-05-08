Kars'ta sigara kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 50 bin makaron ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıkamış ilçesinde kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı tütün ve tütün mamülleri ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

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