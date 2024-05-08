Sarıkamış'ta "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinliği düzenlendi

Sarıkamış ilçesinde "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda kurulan stantlarda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Ekipler, "Hayatla Yarışılmaz-Yayalar Kırmızı Çizgimiz-Trafikte Her Yıl Daha İyiye" sloganıyla güvenli trafik mottolarının etkin olarak kullanılması, trafik düzeni ve güvenliğinin artırılması, kara yolunu kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığın artırılması konusunda bilgilendirme yaptı.