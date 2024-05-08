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        Sarıkamış'ta "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinliği düzenlendi

        Sarıkamış ilçesinde "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:43 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:43
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        Sarıkamış'ta "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinliği düzenlendi
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        Sarıkamış ilçesinde "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda kurulan stantlarda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

        Ekipler, "Hayatla Yarışılmaz-Yayalar Kırmızı Çizgimiz-Trafikte Her Yıl Daha İyiye" sloganıyla güvenli trafik mottolarının etkin olarak kullanılması, trafik düzeni ve güvenliğinin artırılması, kara yolunu kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığın artırılması konusunda bilgilendirme yaptı.

        Ayrıca trafik denetimlerinde, yol kontrollerinde kullanılan araçlar tanıtıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlara el broşürleri ve çeşitli hediyeler verildi.

        İnönü Mahallesi muhtarı Esat Aydemir, bu tür etkinliklerin çok önemli ve bilgilendirici olduğunu belirterek, ekiplere teşekkür etti.

        Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü Canan Altınkaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Alim Burak Çelik, trafik ekipleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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