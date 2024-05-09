Kars'ta ayakkabı astarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik dedektör köpeği "Dam" ile ticari takside yapılan aramada, E.İ.B'nin valizinin içerisinde, ayakkabı astarının altına gizlenmiş şekilde 168 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Digor ilçesindeki Sorguçkavak Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında, Ağrı'dan Kars'a gelen bir ticari taksi şüphe üzerine durduruldu.

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