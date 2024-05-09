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        Kars'ta ayakkabı astarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

        Kars'ta, narkotik dedektör köpeği "Dam" destekli operasyonda, bir ticari takside yolculuk yapan kişinin ayakkabısının astar kısmında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:22 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:22
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        Kars'ta ayakkabı astarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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        Kars'ta, narkotik dedektör köpeği "Dam" destekli operasyonda, bir ticari takside yolculuk yapan kişinin ayakkabısının astar kısmında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin faaliyetlerini deşifre ederek yakalamak, toplumu uyuşturucudan arındırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor.

        Digor ilçesindeki Sorguçkavak Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında, Ağrı'dan Kars'a gelen bir ticari taksi şüphe üzerine durduruldu.

        Narkotik dedektör köpeği "Dam" ile ticari takside yapılan aramada, E.İ.B'nin valizinin içerisinde, ayakkabı astarının altına gizlenmiş şekilde 168 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.İ.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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