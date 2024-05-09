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        Kağızman'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Kağızman ilçesinde Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:32 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:32
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        Kağızman'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
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        Kağızman ilçesinde Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim İlkokulu ve Cumhuriyet Ana Okulu'nda eğitim gören öğrenciler, güvenli bir şekilde karşıya geçiş, kırmızı ışıkta ne yapılması gerektiği, emniyet kemeri kullanımının önemi, ön koltukta kimlerin oturabileceği, trafik terimleri ve anlamları ile güvenli trafiğin etkenleri hakkında bilgilendirildi.

        Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, öğrencilerin bilgilendirildiğini ifade ederek, "Çocuklarımıza küçük yaşta trafik bilincini aşılamak, trafikte duyarlı ve saygılı bireyler yetiştirmek çok ama çok önemlidir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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