Kağızman'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Kağızman ilçesinde Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim İlkokulu ve Cumhuriyet Ana Okulu'nda eğitim gören öğrenciler, güvenli bir şekilde karşıya geçiş, kırmızı ışıkta ne yapılması gerektiği, emniyet kemeri kullanımının önemi, ön koltukta kimlerin oturabileceği, trafik terimleri ve anlamları ile güvenli trafiğin etkenleri hakkında bilgilendirildi.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, öğrencilerin bilgilendirildiğini ifade ederek, "Çocuklarımıza küçük yaşta trafik bilincini aşılamak, trafikte duyarlı ve saygılı bireyler yetiştirmek çok ama çok önemlidir." dedi.