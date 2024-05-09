Kağızman'da Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi gerçekleştirildi.

İlçe Halk Eğitim Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, İl Genel Meclis üyeleri ile köy muhtarları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla, birliğin üye seçimine gidildi.

Birlik encümenliğine, İl Genel Meclisi üyeleri Mehmet Emin Karadeniz ve Ergül Aras ile muhtarlar Abdulcebbar Yıldırım ile Selman Aydın seçildi.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, seçimin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Yeni seçilen muhtarlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Birlikte geçmiş dönemde görev alan arkadaşlarımıza yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Önceden olduğu gibi bundan sonrada güzel hizmetleri hep birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.