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        Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde hayvan otlatması yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 10:41 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:41
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        Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Kars'ın Arpaçay ilçesinde hayvan otlatması yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kümbet köyünde yaşayan Şentürk K, arazisinde hayvanların izinsiz otlatılması nedeniyle Öntaş B. ile tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Şentürk K, tartıştığı Öntaş B, Faruk B. ve Afganistan uyruklu çoban Veli Molla Ali'yi silahla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Öntaş B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Diğer yaralılar ise sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan Şentürk K, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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