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        Doğu Anadolu'da AK Parti'li kadınlar Filistinli anneler için toplandı

        Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır'da AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca, Gazzeli anneler ve çocukları için basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 14:15 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:15
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        Doğu Anadolu'da AK Parti'li kadınlar Filistinli anneler için toplandı
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        Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır'da AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca, Gazzeli anneler ve çocukları için basın açıklaması yapıldı.

        Erzurum'da Yakutiye Kent Meydanı'nda toplanan AK Parti Kadın Kolları üyeleri, ellerinde bayrak ve pankartlarla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

        AK Parti Erzurum Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir, pazar gününün "Anneler Günü" olduğunu anımsatarak İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamı kınadı.

        Günlerdir her yerde tatlı bir telaşın yaşandığını, Anneler Günü'nün öksüzlerin ve evladını kaybeden annelerin de ağır imtihanı olduğunu dile getiren Özdemir, "Fakat bir yandan da dünyanın orta yerinde, yanı başımızda Filistin'de, Gazze’de, Refah’ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor." diye konuştu.

        AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü ise Türkiye'nin Filistin'in sesi olduğunu ifade ederek barış sağlanana kadar susmayacaklarını vurguladı.

        Meydanda basın açıklamasının ardından kalabalığa konuşan 10 yaşındaki Şulenur Topal ise Gazzeli annelere destek verdi.

        Basın açıklamasına, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve AK Parti MKYK üyesi Fevzi Polat da katıldı.

        - Kars

        Kars'ta da AK Parti'li kadınlar, ellerinde bayrak ve pankartlarla Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanındaki parkta bir araya geldi.

        AK Parti Kars Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara, burada yaptığı konuşmada, Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta soykırım yaşandığını ifade ederek, "Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor." dedi.

        - Ağrı

        Ağrı'da da AK Parti'li kadınlar, ellerinde bayrak ve pankartlarla Cumhuriyet Caddesi'nde toplandı.

        AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zeynep Eldem, burada yaptığı konuşmada, Anneler Günü'nün öksüzlerin ve evladını kaybeden annelerin ağır imtihanı olduğunu söyledi.

        İsrail'in Filistinlilere yönelik yaptığı sınır tanımaz saldırıları nedeniyle anne olmanın hiç bu kadar zor olmadığına dikkati çeken Eldem, "Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor." ifadelerini kullandı.

        Basın açıklamasına, AK Parti İl Başkanı Orhan Güngör ve partililer katıldı.

        - Iğdır

        Iğdır'da da AK Parti'li kadınlar, AK Parti İl Başkanlığı önünde ellerinde bayrak ve pankartlarla bir araya gelerek, saldırıları protesto etti.

        AK Parti Iğdır Kadın Kolları Başkanı Yasemin Öztürk, burada yaptığı konuşmada, 81 ilde AK Partili kadınlar olarak Gazzeli anneler için dimdik ayakta duracaklarını belirterek, "2 çocuğu şehit edilen Gazzeli kadın soruyor ya "Hasan ve Bera'nın suçları neydi? Ne günah işlediler?" İşte o anneler için soruyoruz. Yaşamayacağını bile bile çocuk doğuran Gazzeli anneler için susmuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Öztürk, şunları kaydetti:

        "Yaşanan tüm zulme, acıya rağmen eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları için, ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli anneler, er ya da geç kazanacak. Anneler bitmeden bu direniş bitmez. Ve kalbi Gazzeli anneler için çarpan kadınlar olarak haykırıyoruz, bu zulüm daha ne kadar sürecek? Yeter artık İsrail, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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