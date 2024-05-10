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        Kars Kafkas Üniversitesi öğrencileri ile akademisyenleri Filistin'e destek için yürüdü

        Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) öğrencileri ile akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 16:47 Güncelleme: 10.05.2024 - 16:47
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        Kars Kafkas Üniversitesi öğrencileri ile akademisyenleri Filistin'e destek için yürüdü
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        Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) öğrencileri ile akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Davud-i Karsi Camisi önünde bir araya gelen akademisyen ve öğrenciler, burada dua ettikten sonra Rektörlük binasına kadar slogan atarak yürüyüş yaptı.

        "Ölümden korkmayın, zira ölüm Gazze'de çocuk işi", Kudüs özgür değilse, dünya tutsaktır", "Çocuklarınız refah içinde yaşarken Refah'ta çocuklar ölüyor" dövizleri taşıyan öğrenciler, İsrail'e tepki gösterdi.

        Filistin'de hayatını kaybeden akademisyenler ve üniversite öğrencilerini temsilen bazı öğretim görevlilerinin cübbe giydiği yürüyüşte, öğrenciler de Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

        Yürüyüşte üniversitede eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler de yer aldı.

        KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, Gazze'de 7 aylık bir sürede 40 bine yakın kişinin katledildiğini hatırlattı.

        Katliamın dünyanın gözü önünde yapıldığına işaret eden Kapu, "Şu ana kadar bize demokrasi, insanlık, özgürlük dersi verecek şekilde bağıran ve herkesi bu doğrultuda hizaya çekmeye çalışan Batı'nın, siyonizmin uşağı olan Amerika ve benzeri bütün yapılar, uluslararası organizasyonlar susmuş ve bu katliamı, soykırımı izler hale gelmişlerdir." dedi.

        Kapu, dünyanın bir çok yerinde insanların ses vermeye başladığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Amerika'daki üniversiteler başta olmak üzere Avrupa'daki üniversiteler ve toplumun vicdanlı kesimleri, hala bu soykırımın, bu insanlık dışı, insanlık onuruna aykırı bu sürecin yanlış olduğunu, siyonizmin uşağı olan yöneticilerinin yüzlerine haykırdılar. Ne mutlu ki böyle vicdanlı insanlar hala var. Sizler de ve bizler de bu tür insanlık onurunu ayaklar altından nispeten kaldırmaya çalışan bu sürece sizlerin de bu şekilde Türkiye'den, Kars'tan, Kafkas Üniversitesinden destek vermeniz, ses vermeniz, beni ve üniversite yöneticilerini ziyadesiyle memnun etmiştir ve sizlerle gurur duyuyorum ve onur duyuyorum."

        Yürüyüşe, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, bazı STK temsilcileri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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