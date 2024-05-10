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        Kars'ta şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde, şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 23:42 Güncelleme: 10.05.2024 - 23:42
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        Kars'ta şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde, şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Ahmet Taş yönetimindeki 36 AJ 993 plakalı kamyonet, Yankıpınar köyü civarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, sürücü Taş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan Ercan Özdemir ise Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Taş'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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