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        Sarıkamış'ta bir bozayı ile 2 yavrusu doğada görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanan bir bozayı ve 2 yavrusu doğada görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 11:23 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:23
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        Sarıkamış'ta bir bozayı ile 2 yavrusu doğada görüntülendi
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanan bir bozayı ve 2 yavrusu doğada görüntülendi.

        Dünyada göç edebilen tek bozayı cinsi olarak literatüre geçen ve Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı olan Sarıkamış'taki bozayılar, baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanarak yiyecek bulmak için yerleşim yeri yakınlarına inmeye başladı.

        İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Acısu bölgesinde bir bozayı 2 yavrusuyla görüntülendi.

        Bozayı yavrularıyla çayırlık alanda dolaştıktan sonra kara ve demiryolunu geçip ormanlık alana girdi.

        Doğada bir süre gezinen bozayı ve yavruları, daha sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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