Anne şoför Belkız Çelik, 10 yıldır Kars'ın zorlu yollarında turistleri gezdiriyor

Kars'ta tur taşımacılık belgesine sahip bir çocuk annesi Belkız Çelik, kentte gelen yerli ve yabancı turistleri kar kış demeden zorlu şartlarda gezdiriyor.

SRC, Psiko-teknik ve tur taşımacılık yetki belgesine sahip Çelik, Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi ile kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü ve yaklaşık 5 ayı kar altında geçiren kentte, zorlu coğrafya şartlarında yolcu taşımacılığı yapan Çelik, görenlerin takdirini kazanıyor.

Çelik, kışın zorlu coğrafyada araç kullandığını görenlerin şaşırdığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Turları gezdiriyorum, çevre illere gidiyorum, araç kullanmak bende ciddi bir tutku. Genellikle minibüs kullanıyorum, daha önce tır da kullandığım oldu. Bir anne olarak baştan annem olarak tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Trafikte anneler araç kullanınca muhtemelen çocukları da yanlarında oluyor, biraz daha saygılı, biraz daha yavaş kullanabilir. Kars'a gelen turistler beni şoför koltuğunda görünce şaşırıyorlar, daha sonra araç kullandığım görünce çok mutlu oluyorlar. Turizmde Kars, Doğu Anadolu ilk araç kullanan, tur yapan tek anneyim, yaptığım işte çok keyifli. Kışın karlı ve buzlu yollarda vatandaşlar çok şaşırıyorlar, daha sonra keyifli bir vedalaşmayla gidiyorlar."