Kars'tan batıdaki besi çiftliklerine kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim

CÜNEYT ÇELİK - Türkiye'nin hayvancılıkta önde gelen merkezlerinden Kars'tan Kurban Bayramı öncesinde ülkenin dört bir köşesindeki besi çiftliklerine kurbanlıkların sevkine, titizlikle yapılan sağlık kontrollerinin ardından izin veriliyor.

Kars Canlı Hayvan Pazarı'nda kurulan kontrol merkezinde, besi çiftlikleri, köy ve ilçelerden getirilen kurbanlıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince teker teker inceleniyor.

Aşısı tam ve sağlıklı olan, gerekli diğer şartları taşıyan kurbanlıkların sevkiyatına izin veriliyor.

Kentte hayvancılığın meraya dayalı yapıldığını belirten Aydın, yetiştiricilerin sürülerini nisan, mayıs döneminde meralara çıkarmaya başladığını ifade ederek, "Geleneksel yöntemlerle yetiştirilen hayvanların et kalitesi ve bunlardan elde edilen sütten yapılan Kars kaşarı, peynir, tereyağının lezzeti daha farklı oluyor." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Kars'ın 600 binin üzerinde büyükbaş, bir o kadar da küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'de ilk 4 il arasında yer aldığını söyledi.

Aydın, 120 veteriner hekim ve sağlık teknikleriyle merkez, köy, mahalle ve mezralardaki hayvanların aşılarının ve sağlık kontrollerinin yapıldığını anlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla her yıl normalde 2 defa yapılan şap aşılama programını bu sene 3'e çıkarttıklarını dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"Ocak ayının sonu, nisan ortasına kadar yani hayvanlar meraya çıkmadan olası bulaşıcı hastalıklarının önüne geçebilmesi amacıyla şap aşılamasını bitirdik. İlimiz genelinde yetiştirilen tüm hayvanların sağlığını olası bulaşıcı hastalıklara karşı korumak için aşı faaliyetlerini sürdürüyoruz. Bu amaçla yıl içinde 1,5 milyon civarında şap aşılaması, 600 bin doz civarında da LSD dediğimiz büyükbaşlarda aşıyı yapacağız. Bunun yanında şarbon ve brusella, zoonotik hastalıkların da önüne geçmek amacıyla bunlara yönelik aşılamaları yapıyoruz."