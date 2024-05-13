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        Kars'ta 100 litre etil alkol ele geçirildi

        Kars'ta düzenlenen operasyonda 100 litre etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 16:46 Güncelleme: 13.05.2024 - 16:46
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        Kars'ta 100 litre etil alkol ele geçirildi
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        Kars'ta düzenlenen operasyonda 100 litre etil alkol ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak içki satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda, bidon içerisinde 100 litre etil alkol ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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