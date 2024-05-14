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        Ardahan-Posof kara yolunda kar ulaşımı aksattı

        Ardahan-Posof kara yolunda etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 10:25 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:25
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        Ardahan-Posof kara yolunda kar ulaşımı aksattı
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        Ardahan-Posof kara yolunda etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Ardahan-Posof arasında yer alan 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı'nda dün başlayan kar, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan tır sürücüleri yolda kaldı.

        Bölgeye yönlendirilen Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yolda kalan tırlar kurtarıldı.

        Kars ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yüksek rakımdaki köyler beyaza büründü.

        Kar yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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