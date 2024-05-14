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        Kars'ta mide ve bağırsağından uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı

        Kars'ta, mide ve bağırsağında sentetik uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 10:47 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:47
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        Kars'ta mide ve bağırsağından uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı
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        Kars'ta, mide ve bağırsağında sentetik uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Iğdır'dan Kars'a uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Iğdır-Kars kara yolu Ölçülü köyü yakınlarında durdurulan ticari taksideki M.A'nın (48) hareketinden şüphelenen ekipler, yolcunun üst aramasını yaptı.

        Üst aramasında bir şey bulunamayan şüpheli, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada çekilen röntgende M.A'nın mide ve bağırsağında kapsüller halinde 2 parça sentetik uyuşturucu olduğu belirlendi. Şüphelinin mide ve bağırsağından 80 gram uyuşturucu çıkartıldı.

        Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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