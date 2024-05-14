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        Kars'ta 16 düzensiz göçmen yakalandı

        Kars'ta yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:12 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:12
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        Kars'ta 16 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kars'ta yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptıkları operasyonda, aralarında kadınların da olduğu Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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