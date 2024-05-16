Kars'ta köy evinin bahçesine yıldırım düşmesi cep telefonuyla görüntülendi
Kars'ta bir evin önüne yıldırım düşmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kars'ta bir evin önüne yıldırım düşmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Merkeze bağlı Ağadeve köyünde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanakla birlikte bir yayla evinin önüne yıldırım düştü.
Yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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