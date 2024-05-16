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        Kars'ta otomobilde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Kars'ta şüphe üzerinde durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 18:49 Güncelleme: 16.05.2024 - 18:49
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        Kars'ta otomobilde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kars'ta şüphe üzerinde durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu girişinin ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, şüphe üzerine durduğu araçta yaptığı aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Olayla ilgili araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.İ. (28), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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