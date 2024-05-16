Kars'ta gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün süreyle yasaklandı

Kars Valiliği, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü protesto eyleminin 4 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere bazı etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: