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        Kars'ta gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün süreyle yasaklandı

        Kars Valiliği, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü protesto eyleminin 4 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 21:54 Güncelleme: 16.05.2024 - 21:54
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        Kars'ta gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün süreyle yasaklandı
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        Kars Valiliği, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü protesto eyleminin 4 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Valilik makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere bazı etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Açık alanlarda yapılmak istenilen, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma ve benzeri her türlü eylemin, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişlerinin, ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışlarının ve/veya il merkezimize girişlerinin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde (Jandarma bölgesi dahil), 16.05.2024 günü saat 00.01'dan 19.05.2024 günü saat 23.59'a kadar (4) gün süre ile yasaklanmasına karar verilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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