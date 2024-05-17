Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 09:51 Güncelleme: 17.05.2024 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü ilçede, aralıklarla devam eden sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi, Ağbaba Dağı, 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları, Küçük Süphan Dağı kar yağışıyla beyaza büründü, bahar çiçekleri kar altında kaldı.

        Bazı bölgelerde yağmur ve eriyen karlardan oluşan göletlerde kuşlar yiyecek aradı.

        Vatandaşlardan Şenay Vanlı, yaklaşık 10 gündür sağanağın etkili olduğunu belirterek, "Yağmurlardan sonra yağan kar her tarafı beyaza bürüdü. İnşallah bir hafta sonra hava sıcaklığı artar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        "Slovakya Başbakanı, yaşam ve ölüm arasında"
        "Slovakya Başbakanı, yaşam ve ölüm arasında"
        17 yaşındaki Aleyna'nın soru dolu ölümü!
        17 yaşındaki Aleyna'nın soru dolu ölümü!
        Yıldız Holding 13.5 milyar dolar ciroya ulaştı
        Yıldız Holding 13.5 milyar dolar ciroya ulaştı
        2 yıl önce boyanmıştı! Eski haline dönecek!
        2 yıl önce boyanmıştı! Eski haline dönecek!
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Tokat atan arkadaşını öldürmüştü! Cinayete indirim!
        Tokat atan arkadaşını öldürmüştü! Cinayete indirim!
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! 2 katlı ev kül oldu!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! 2 katlı ev kül oldu!
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        Yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        HPV aşısı rahim ağzı kanserini 'yüzde 90 önlüyor'
        HPV aşısı rahim ağzı kanserini 'yüzde 90 önlüyor'
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        Evlendiler
        Evlendiler
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar

        Benzer Haberler

        Kars'ta gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün süreyle yasaklandı
        Kars'ta gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün süreyle yasaklandı
        Kars'ta otomobilde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Kars'ta otomobilde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Kars'ta köy evinin bahçesine yıldırım düşmesi cep telefonuyla görüntülendi
        Kars'ta köy evinin bahçesine yıldırım düşmesi cep telefonuyla görüntülendi
        Yenidoğan yoğun bakım hemşireleri minik kalplerin hayata tutunması için çab...
        Yenidoğan yoğun bakım hemşireleri minik kalplerin hayata tutunması için çab...
        Kars'ta kar yağışı etkili oldu
        Kars'ta kar yağışı etkili oldu
        Kars'ta tefecilik operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı
        Kars'ta tefecilik operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı