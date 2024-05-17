Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu

Vatandaşlardan Şenay Vanlı, yaklaşık 10 gündür sağanağın etkili olduğunu belirterek, "Yağmurlardan sonra yağan kar her tarafı beyaza bürüdü. İnşallah bir hafta sonra hava sıcaklığı artar." ifadelerini kullandı.

Bazı bölgelerde yağmur ve eriyen karlardan oluşan göletlerde kuşlar yiyecek aradı.

2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi, Ağbaba Dağı, 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları, Küçük Süphan Dağı kar yağışıyla beyaza büründü, bahar çiçekleri kar altında kaldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

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