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        Kars'ta ehliyet sınavına giren aday kopya düzeneğiyle yakalandı

        Kars'ta, görüntü ve ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çeken kursiyer ile yardım aldığı şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 10:04 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:04
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        Kars'ta ehliyet sınavına giren aday kopya düzeneğiyle yakalandı
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        Kars'ta, görüntü ve ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çeken kursiyer ile yardım aldığı şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki e-sınav merkezinde yapılacak sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlar ile usulsüzlük yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, düzenek hazırlayan T.B'yi (46) sınav merkezi dışında, sınava giren M.D'yi (30) de kopya düzeneğiyle suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerin üst aramasında kamera, kulaklık, mikrofon ve ses aktarım cihazı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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