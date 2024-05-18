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        Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu

        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı, şehir merkezinde ise soğuk hava etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 09:38 Güncelleme: 18.05.2024 - 09:38
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        Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu
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        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı, şehir merkezinde ise soğuk hava etkili oldu.

        Kentte dün etkili olan sağanağın yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakmasıyla bazı dağlar ve yaylalar beyaza büründü.

        Şehir merkezinde ise soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu. Sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar, araç camlarının üzerinde oluşan buzları temizledi.

        Sarıkamış ilçesinde de sağanak ve aralıklarla yağan karın ardından gece hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye düştü. Araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı, küçük göletler dondu.

        Vatandaşlardan Erol Gök, kış ayını yaşamaya devam ettiklerini belirterek, "Bu gece hava sıcaklığı eksi 4’e düştü. Arabaların camları buz tuttu, bahçelerimizdeki bitkiler kırağıyla kaplandı. Sarıkamış'ın kışı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Şehir içi yük taşımacılığı yapan Orhan Tımarlı da yükseklerde kar ilçe merkezinde dondurucu soğuğun etkili olduğunu anlatarak, "Hava çok soğuk 18 Mayıs'ta bu sabah arabalarımızın camları buz tuttu zor çalıştırdık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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