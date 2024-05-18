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        Sarıkamış'ta öğretmenler şiir ve müzik dinletisi sundu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, öğretmenler tarafından şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 14:01 Güncelleme: 18.05.2024 - 14:01
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        Sarıkamış'ta öğretmenler şiir ve müzik dinletisi sundu
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, öğretmenler tarafından şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

        Sarıkamış İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ümran Ekinci koordinesinde ilçe merkezinde görev yapan yaklaşık 20 öğretmen, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda "Mısralarda ıslanırken öğretmen" programını icra etti.

        Nazım Hikmet Ran, Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Sebahattin Ali, Hasan Ali Yücel gibi usta şairlerin şiirlerini seslendiren öğretmenler, Türk halk müziğinden türkülerle de dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

        Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, programa katılan öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi.

        Aslantatar, yaptığı konuşmada, kültür sanat faaliyetlerinin insan yaşamı için çok önemli olduğunu söyledi.

        Öğretmenlik mesleğinin çok kutsal olduğunu belirten Aslantatar, "Öğretmenlerimiz öğretmenliğin ne kadar kutsal olduğunu burada kanıtladılar. Ben emeklerinden dolayı bütün öğretmenlerimize milli eğitim camiamıza, siz değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Canan Altınkaya, kurum amirleri, öğretmen ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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