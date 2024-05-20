Kars'ta "109. Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreş Şenlikleri" yapıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyünde "109. Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreş Şenlikleri" düzenlendi.

Valilik, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Sarıkamış Platformu, Karaurgan ve civar köy muhtarlıkları tarafından düzenlenen güreşler, Karaurgan köyü çayırlık alanında gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Sarıkamış'a gelen 178 sporcu, kategorilerinde derece yapabilmek için mücadele etti.

Karaurgan Spor Kulübü'nün 10 madalya alarak takım halinde birinciliğe ulaştığı organizasyonda başpehlivan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Kenan Gör oldu.

Güreş ağalığına ise Sarıkamışlı iş insanı Serhat Karabağ seçildi.

Organizasyonun genel koordinatörü Kafkas Üniversitesinden Prof. Dr. Adem Balkaya, AA muhabirine, Geleneksel Karaurgan Karakucak Güreşleri'nin Cumhuriyet'ten önce de yapıldığını ve bu geleneğin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Bölgenin çok önemli tarihi olaylara sahne olduğunu aktaran Balkaya, "Kazım Karabekir Paşa'mızın bir sözü var, 'Boğazlar boğazımız Kars, Ardahan bel kemiğimizdir.' Burası Anadolu'nun bel kemiği çünkü Türk dünyasıyla birleşen nokta burasıdır. Hakikaten Kars, siyasi, jeopolitik ve kültürel açıdan önemli bir yer. Cumhuriyetimizden bile eski bir geleneğin olması bizi mutlu ediyor." diye konuştu.